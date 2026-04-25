Celebrata la festa della Liberazione a Pescara e Montesilvano | Una festa di tutti sotto l’unica bandiera dell’identità nazionale FOTO-VIDEO

Il 25 aprile è stato celebrato a Pescara e Montesilvano con manifestazioni pubbliche che hanno coinvolto numerosi partecipanti. Le cerimonie si sono svolte in modo pacifico e hanno visto la presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali, uniti nel ricordo della Liberazione. Durante gli eventi sono state osservate bandiere nazionali e discorsi che hanno sottolineato l’importanza di ricordare questa data come momento di responsabilità civile e condivisa.

«Il 25 aprile non può essere solo memoria, ma deve diventare responsabilità. In questo giorno, e in tutti i giorni dell'anno, facciamo nostra la frase di Papa Francesco: “I ponti sono costruiti da Dio con le ali degli Angeli"».Questa le parole del sindaco di Pescara, Carlo Masci, nella.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La festa della Liberazione celebrata con un grande corteo a MestreHanno sfilato a migliaia nelle strade di Mestre, la mattina del 25 aprile, per celebrare la festa della Liberazione. Vigili del fuoco, festa per l'87esimo anniversario: "Identità forte e radicata, orgogliosi della nostra storia" | FOTO E VIDEO?L'ottantasettesimo anno di attività del corpo è stato celebrato con lo slogan "Lì dove serve". Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile; A Tovo San Giacomo celebrata la festa della Madonna delle Grazie; 25 Aprile: Il Salento celebra la Festa della Liberazione; Celebrata a Dovera la Festa della Liberazione. Brolo: celebrata la Festa della Liberazione con una cerimonia al Monumento dei CadutiE' stata celebrata nel Comune di Brolo la Festa della Liberazione, con una sentita cerimonia al Monumento dei Caduti alla presenza delle autorità civili ... 98zero.com 25 aprile, storia e significato della Festa della LiberazioneDalla Resistenza all’insurrezione del 1945: perché l’Italia celebra la fine del nazifascismo ... affaritaliani.it Massafra :Celebrata la ricorrenza del 25 Aprile 2026 81° Anniversario Liberazione d’Italia Ricordare il 25 Aprile non deve significare dividere, ma unire, usando la memoria non come terreno di scontro, ma come occasione per rinsaldare un sentimento com - facebook.com facebook Celebrata ad Amsterdam la Giornata nazionale dei tulipani. Appassionati e addetti ai lavori al Museumplein per l'inizio della stagione #ANSA x.com