Cedimento delle tribune Ancisi LpR va all' attacco | Vogliamo vedere gli atti di collaudo e conformità
Il consigliere comunale Alvaro Ancisi ha richiesto di visionare gli atti di collaudo e conformità dopo il cedimento di alcune tribune nel nuovo teatro della Rocca Brancaleone, aperto da poco. La richiesta arriva in seguito alla scoperta di danni strutturali nelle strutture temporanee installate durante l’inaugurazione. Ancisi ha sottolineato l’intenzione di conoscere le verifiche effettuate prima dell’utilizzo pubblico. La situazione è attualmente sotto verifica da parte delle autorità competenti.
Il consigliere comunale Alvaro Ancisi chiede chiarezza sul cedimento che ha interessato una parte delle tribune del nuovo teatro della Rocca Brancaleone, inaugurato da pochi giorni. Attraverso un'interrogazione urgente rivolta al sindaco, Ancisi sollecita la pubblicazione degli atti relativi al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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