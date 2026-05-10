Nuova ciclabile tra via Don Sala e via Romea Ancisi LpR | Opera attesa da anni finalmente i lavori

Sono iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile che collegherà via Don Carlo Sala a viale Europa e, in seguito, a via Romea Sud, vicino alla rotonda Gran Bretagna. La realizzazione dell’opera, attesa da diversi anni, è stata annunciata recentemente da un rappresentante locale. La pista ciclabile si inserisce in un intervento più ampio di miglioramento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile nella zona.

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