Nuova ciclabile tra via Don Sala e via Romea Ancisi LpR | Opera attesa da anni finalmente i lavori
Sono iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile che collegherà via Don Carlo Sala a viale Europa e, in seguito, a via Romea Sud, vicino alla rotonda Gran Bretagna. La realizzazione dell’opera, attesa da diversi anni, è stata annunciata recentemente da un rappresentante locale. La pista ciclabile si inserisce in un intervento più ampio di miglioramento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile nella zona.
Sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile che collegherà via Don Carlo Sala a viale Europa e, successivamente, a via Romea Sud, all’altezza della rotonda Gran Bretagna. A renderlo noto è il consigliere comunale di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che torna su.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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