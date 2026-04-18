Omicidio di Moussa Cisse Ancisi LpR | Tragedia evitabile il Comune ha sottovalutato il problema
Dopo la morte di Moussa Cissé, si riaccendono le discussioni sulla sicurezza in città. Alvaro Ancisi, rappresentante della Lista per Ravenna, ha dichiarato che il Comune ha sottovalutato il problema del degrado urbano per diversi anni. La vicenda ha portato nuovamente al centro dell’attenzione le condizioni di sicurezza in alcune zone, con polemiche sulle responsabilità degli enti locali nella gestione della situazione.
Dopo la morte di Moussa Cissé si riaccende lo scontro politico sulla sicurezza urbana. Alvaro Ancisi, per Lista per Ravenna, accusa il Comune di aver sottovalutato per anni il degrado della zona. "Se fossero stati ascoltati gli allarmi di Lista per Ravenna sullo squallore ad uso Cpr (Centro di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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