Una donna ha deciso di trasferirsi in Tanzania dopo un viaggio, dedicando la sua vita ai guerrieri Masai. Originaria di un paese europeo, ha intrapreso un percorso di assistenza alla comunità locale, impegnandosi a sostenere i Masai. Durante il soggiorno, ha maturato il desiderio di contribuire a migliorare le condizioni di vita della popolazione. Inoltre, ha manifestato l’intenzione di realizzare una chiesa per la comunità locale.

Partire per un viaggio In Tanzania e poi decidere di dedicare il resto della vita ad aiutare la popolazione Masai. E’ quello che è accaduto a Cecilia Mattonai, 67 anni, di Poggio a Caiano diventata l’amica dei Masai. La sua è una storia di amore e di resilienza verso questa popolazione perché ha superato momenti durissimi in un villaggio rimasto allo stato primitivo. Cecilia e i suoi familiari viaggiano da tanti anni e nel 2022 con la figlia Chiara, 37 anni, decise di recarsi in Tanzania e immancabile fu la tappa a Zanzibar. "Qui – racconta Cecilia – conobbi un medico del Congo che parlava italiano e mi raccontò della sua campagna vaccinale nei villaggi dei Masai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cecilia amica dei Masai. Da Poggio alla Tanzania per aiutare i guerrieri. E il sogno di una chiesa

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