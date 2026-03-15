Da via Centonze a Zanzibar una valigia zeppa di prodotti per i piccoli della Tanzania

Una valigia di 20 chili, riempita con vestiti, giochi, materiale scolastico e prodotti per l’igiene, ha attraversato circa 10.000 chilometri da via Centonze fino alle coste dell’Oceano Indiano. La spedizione ha coinvolto un gruppo di volontari e organizzazioni locali che hanno preparato e consegnato il carico per i bambini della Tanzania. Il viaggio si è concluso con la consegna dei pacchi nelle comunità di Zanzibar.

Dalla via Centonze fino alle coste dell’Oceano Indiano: un viaggio lungo migliaia di chilometri, racchiuso in una valigia di 20 chili colma di vestiti, giochi, materiale scolastico e prodotti per l’igiene. È il gesto concreto di solidarietà nato alla scuola dell’infanzia paritaria “La Casa di Winnie the Pooh”, che ha trasformato un semplice progetto educativo in un ponte di umanità verso Zanzibar. Le insegnanti Cettina Orecchio e Marcella Irato, insieme ai genitori dei piccoli alunni, hanno promosso una raccolta di doni destinati a una scuola dell’infanzia dell’isola africana, in collaborazione con l’Associazione “Amici di Zanzibar e del Mondo”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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