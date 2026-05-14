Tanzania chiude Operazione Villasanta | finisce un sogno di 30 anni

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo trent'anni di attività, l'Operazione Villasanta in Tanzania si è conclusa, segnando la fine di un progetto durato nel tempo. La decisione di chiudere è stata presa perché i soci non hanno accettato di proseguire il lavoro lasciato dal fondatore. Nel frattempo, si registrano difficoltà crescenti legate alla burocrazia, che stanno mettendo a dura prova le piccole associazioni di volontariato presenti nel paese.

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? Domande chiave Perché i soci non hanno voluto succedere al fondatore? Come la burocrazia sta distruggendo le piccole associazioni di volontariato? Cosa è successo ai progetti costruiti in Tanzania negli ultimi trent'anni? Chi potrà proteggere le missioni umanitarie dal peso delle nuove leggi??? In Breve Fondatore Francesco Ferrario e moglie Sandra operarono in Tanzania dal 1991. Responsabile amministrativa Antonella Mantovani e figlio Mirco Ferrario gestivano i progetti. L'associazio .🔗 Leggi su Ameve.eu

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