Tanzania chiude Operazione Villasanta | finisce un sogno di 30 anni
Dopo trent'anni di attività, l'Operazione Villasanta in Tanzania si è conclusa, segnando la fine di un progetto durato nel tempo. La decisione di chiudere è stata presa perché i soci non hanno accettato di proseguire il lavoro lasciato dal fondatore. Nel frattempo, si registrano difficoltà crescenti legate alla burocrazia, che stanno mettendo a dura prova le piccole associazioni di volontariato presenti nel paese.
? Domande chiave Perché i soci non hanno voluto succedere al fondatore? Come la burocrazia sta distruggendo le piccole associazioni di volontariato? Cosa è successo ai progetti costruiti in Tanzania negli ultimi trent'anni? Chi potrà proteggere le missioni umanitarie dal peso delle nuove leggi??? In Breve Fondatore Francesco Ferrario e moglie Sandra operarono in Tanzania dal 1991. Responsabile amministrativa Antonella Mantovani e figlio Mirco Ferrario gestivano i progetti. L'associazio .🔗 Leggi su Ameve.eu
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Si parla di: Non solo il commercio. La crisi colpisce anche il volontariato; Non solo il commercio La crisi colpisce anche il volontariato.