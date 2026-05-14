Tanzania chiude Operazione Villasanta | finisce un sogno di 30 anni

Dopo trent'anni di attività, l'Operazione Villasanta in Tanzania si è conclusa, segnando la fine di un progetto durato nel tempo. La decisione di chiudere è stata presa perché i soci non hanno accettato di proseguire il lavoro lasciato dal fondatore. Nel frattempo, si registrano difficoltà crescenti legate alla burocrazia, che stanno mettendo a dura prova le piccole associazioni di volontariato presenti nel paese.

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