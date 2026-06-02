A Fenwick Island, nel Delaware, è stato istituito un giudice specifico per le società. Questo giudice ha stabilito che le aziende possono partecipare alle votazioni pubbliche. La decisione riguarda le società registrate nella zona e permette loro di esprimersi in ambiti civici e politici. La città, con circa 340 abitanti, è famosa per la spiaggia, la gelateria Hershey’s e il Surfer’s Deli.

America oggi Benvenuti a Fenwick Island, dove le corporation possono votare. Anzi, già lo fanno America oggi Benvenuti a Fenwick Island, dove le corporation possono votare. Anzi, già lo fanno Benvenuti a Fenwick Island, popolazione 342 abitanti, 6 chilometri di spiaggia oceanica, Delaware. Le attrazioni principali sono la gelateria Hershey’s e il Surfer’s Deli che ha i migliori sandwich della costa. Da qualche giorno, però, di Fenwick si parla non perché è una stazione balneare familiare e tranquilla ma perché il 26 maggio il giudice Craig A. Karsnitz della Delaware Superior Court ha respinto il ricorso dell’Aclu contro la città confermando che in base al suo statuto municipale le corporation possono votare alle elezioni comunali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - C’è un giudice per le corporation: «Possono votare»

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Judge Rules Corporations CAN VOTE In Elections

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