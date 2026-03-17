Come possono votare i fuorisede al Referendum sulla Giustizia 2026 | le opzioni aperte dalle opposizioni

Per il referendum sulla Giustizia del 2026, i fuorisede hanno ancora la possibilità di partecipare votando. Vari partiti tra cui Avs, Azione, Pd, M5S e Radicali hanno avviato le procedure per iscriversi come rappresentanti di lista, permettendo così a migliaia di cittadini che vivono lontano dalle loro città di esercitare il diritto di voto. Le iscrizioni sono aperte e si possono presentare ancora alcune settimane prima della consultazione.

C'è ancora una possibilità per i fuori sede che vogliono votare al referendum giustizia 2026. Diversi partiti come Avs, Azione, Pd, M5S e Radicali hanno aperto le iscrizioni come rappresentanti di lista per consentire a migliaia di fuori sede di esercitare un loro diritto. Ecco come funziona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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