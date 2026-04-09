Elezioni a Portici | cittadini UE possono votare e candidarsi tutte le informazioni utili

A Portici, in vista delle prossime elezioni, cittadini dell'Unione Europea residenti possono partecipare alle operazioni di voto e presentare domanda di candidatura. Sono disponibili dettagli specifici riguardo alle modalità di iscrizione nelle liste elettorali e ai requisiti richiesti per candidarsi. Le procedure devono essere seguite secondo le indicazioni fornite dalle autorità comunali e dagli uffici elettorali. Le date e le modalità di accesso al voto sono state rese pubbliche.

"> Il Comune di Portici ha recentemente comunicato ai cittadini stranieri provenienti da Stati dell’Unione Europea che risiedono in città la possibilità di esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali fissate per il 24 e 25 maggio 2026, con un eventuale ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno. È fondamentale, per partecipare, che presentino formale domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte. Informazioni sul diritto di voto per i cittadini UE. Questo avviso, reso noto sul sito ufficiale del Comune il 2 aprile, rientra nelle attività di informazione relative alle prossime elezioni, che segneranno il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale dopo lo scioglimento anticipato dell’organo consiliare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Elezioni a Portici: cittadini UE possono votare e candidarsi, tutte le informazioni utili. Avellino, Voucher Nido per l'anno 2026/2027: tutte le informazioni utiliPossono inoltrare domanda i genitori (i tutori o gli affidatari) di minori residenti nel Comune di Avellino, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni... All'asta un immobile in passato usato come comunità di riabilitazione: tutte le informazioni utiliIl Comune di Cesenatico ha istituito un bando per la vendita di un immobile di proprietà comunale in via Sbarra 51. Temi più discussi: Elezioni a Portici, l’endorsement di Cuomo per la candidatura di Teodonno; Elezioni a Portici: cittadini UE possono votare e candidarsi, tutte le informazioni utili.; Elezioni a Portici, coalizione PD nel caos: la vignetta di Teodonno che punge Cuomo e Verde; Portici, Paola Bruno un campo con Farroni. Elezioni a Portici: cittadini UE possono votare e candidarsi, tutte le informazioni utili.Il Comune di Portici ha recentemente comunicato ai cittadini stranieri provenienti da Stati dell’Unione Europea che risiedono in città la possibilità di esercitare il diritto di voto alle elezioni com ... napolipiu.com Elezioni a Portici: Fratelli d’Italia sostiene Ciaramella, incontro con Sangiuliano per alleanze strategiche.Fratelli d’Italia sembra propendere per il supporto al candidato sindaco Giovanni Ciaramella in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Due settimane fa, Ciaramella ha uffi ... napolipiu.com #ottoemezzo Chi vincerebbe le elezioni politiche se si votasse oggi Il punto di Paolo Pagliaro con i sondaggi sul consenso dei partiti x.com Elezioni comunali a Tempio, Andrea Biancareddu anticipa tutti e svela la lista – I nomi Il candidato sindaco presenta “UniAmo Tempio”, scelto anche il simbolo - facebook.com facebook