Il 1 giugno 2026 si è tenuto a Pisa il primo incontro della nuova edizione del Sant’Anna Science Cafè, dedicato alla ricerca sulla Luna. Durante l’evento sono stati presentati vari progetti e studi in corso che riguardano l’esplorazione e le tecnologie legate alla missione spaziale lunare. Sono stati illustrati anche i progressi nelle tecniche di analisi e nelle attrezzature utilizzate nelle spedizioni. L’evento ha coinvolto ricercatori e esperti del settore.

Pisa, 1 giugno 2026 – La nuova edizione del Sant’Anna Science Cafè ha un grande tema conduttore: la ricerca di frontiera che punta alla Luna. L’evento di divulgazione scientifico aperto al pubblico e a ingresso gratuito, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, torna quest’anno con tre appuntamenti in programma i primi tre giovedì di giugno (4, 11 e 18 giugno) nel giardino della sede principale della Scuola (piazza Martiri delle Libertà 33, Pisa). Docenti, ricercatrici e ricercatori condividono con il pubblico i risultati delle loro ricerche che hanno come tema la Luna, offrendo un’inedita opportunità di approfondimento in un contesto informale, dove la divulgazione scientifica si fonde con la cultura e la musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “C’è ricerca sulla Luna”: torna il Sant’Anna Science Cafè

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