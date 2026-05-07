Ricerca incontri nei pub torna Pint of Science | Napoli protagonista con 28 talk in 10 locali
Dal 18 al 20 maggio si svolgerà in Italia la nuova edizione di Pint of Science, il festival internazionale che coinvolge scienziati e ricercatori in incontri aperti al pubblico nei pub e nei bar. A Napoli, saranno 28 le conferenze distribuite in 10 locali della città, offrendo l’opportunità di ascoltare e conoscere direttamente chi si occupa di ricerca scientifica. L’iniziativa mira a avvicinare la scienza alla vita quotidiana dei cittadini.
Dal 18 al 20 maggio torna in Italia Pint of Science, il festival internazionale che porta ricercatrici e ricercatori fuori da università e laboratori per incontrare il pubblico nei pub e nei bar. L’edizione 2026 coinvolgerà 90 locali in 28 città italiane, con oltre 300 studiosi impegnati in tre serate di divulgazione scientifica a ingresso gratuito. Anche Napoli sarà tra le protagoniste dell’undicesima edizione italiana, con 28 appuntamenti distribuiti tra centro storico, Vomero, Fuorigrotta, Casoria, Brusciano, Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei. Il format resta quello che ha reso celebre la manifestazione nata nel 2013 all’Imperial...🔗 Leggi su Ildenaro.it
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’ per la Festa della Mamma. Con una donazione minima di 18 euro si sostiene il lavoro di 5.000 ricercatori impegnati contro i tumori femminili. Oggi il tumore al seno raggiunge una sopravvivenza a 5 an - facebook.com facebook
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