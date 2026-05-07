Ricerca incontri nei pub torna Pint of Science | Napoli protagonista con 28 talk in 10 locali

Dal 18 al 20 maggio si svolgerà in Italia la nuova edizione di Pint of Science, il festival internazionale che coinvolge scienziati e ricercatori in incontri aperti al pubblico nei pub e nei bar. A Napoli, saranno 28 le conferenze distribuite in 10 locali della città, offrendo l’opportunità di ascoltare e conoscere direttamente chi si occupa di ricerca scientifica. L’iniziativa mira a avvicinare la scienza alla vita quotidiana dei cittadini.

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Dal 18 al 20 maggio torna in Italia Pint of Science, il festival internazionale che porta ricercatrici e ricercatori fuori da università e laboratori per incontrare il pubblico nei pub e nei bar. L’edizione 2026 coinvolgerà 90 locali in 28 città italiane, con oltre 300 studiosi impegnati in tre serate di divulgazione scientifica a ingresso gratuito. Anche Napoli sarà tra le protagoniste dell’undicesima edizione italiana, con 28 appuntamenti distribuiti tra centro storico, Vomero, Fuorigrotta, Casoria, Brusciano, Torre del Greco, Torre Annunziata e Pompei. Il format resta quello che ha reso celebre la manifestazione nata nel 2013 all’Imperial...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Pint of Science, la scienza nei pub a RomaPint of Science (PoS) porta la scienza a Roma nel pub Wishlist — via dei Volsci 126B, ore 20 — per tre serate consecutive di talk, domande e... Pint of science: il festival della scienza nei pub di MessinaDal 18 al 20 maggio 2026, Pint of Science porta la scienza nei pub di tutta Italia. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pint of Science 2026: scienziati nei pub di 28 città italiane, oltre 100 incontri; Trieste ospita Pint of Science: tre giorni di scienza nei pub della città; A Udine arriva Pint of Science: la scienza entra nei pub tra spazio, IA e grandi carnivori; L’universo in una pinta di birra: la scienza torna nei pub di Cagliari, dal 18 al 20 maggio 2026 ottava edizione di Pint of Science. Pint of Science 2026: la scienza esce dai laboratori e incontra il pubblico nei pub italianiDal 18 al 20 maggio torna Pint of Science, l'evento che porta gli scienziati nei pub di 28 città italiane con oltre 100 incontri gratuiti: programma 2026. gazzettadelgusto.it ’ per la Festa della Mamma. Con una donazione minima di 18 euro si sostiene il lavoro di 5.000 ricercatori impegnati contro i tumori femminili. Oggi il tumore al seno raggiunge una sopravvivenza a 5 an - facebook.com facebook Tumori: Festa della mamma, gruppo Magis con Fondazione Airc per la ricerca. x.com