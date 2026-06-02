A Bagno, frazione di Gavorrano, sono stati avviati lavori di modifica alla viabilità e interventi di riqualificazione urbana. La sindaca ha spiegato che le modifiche sono state apportate per migliorare la sicurezza stradale. I lavori sono attualmente in fase di realizzazione e prevedono nuove disposizioni del traffico e interventi sugli spazi pubblici. La conclusione dei lavori è prevista per una data ancora da definire.

GAVORRANO Nella frazione di Bagno, nuova viabilità e riqualificazione urbana: in fase di conclusione i lavori del comparto D2 con un intervento, come dicono dal Municipio, che ridisegna il centro del paese con nuove infrastrutture, percorsi ciclopedonali, parcheggi pubblici e una diversa organizzazione del traffico. Tutto questo rinnovamento, però, fa scoppiare fra la gente un po’ di polemiche. Il Comune prosegue il percorso urbanistico con il completamento dei lavori legati al comparto di Bagno, primo esempio concreto della nuova visione urbanistica delineata dal piano strutturale e dal piano operativo comunale. L’intervento nasce dalla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è la nuova viabilità a Bagno. La sindaca: "Per la sicurezza"

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