La sindaca ha confermato che il Comune ha installato nuove telecamere di sorveglianza. La discussione riguarda le misure adottate per migliorare la sicurezza pubblica. La consigliera ha chiesto aggiornamenti sulle iniziative in corso, senza ricevere smentite ufficiali sulla presenza di nuovi sistemi di videosorveglianza. La questione rimane al centro del confronto tra le due rappresentanti politiche, senza ulteriori dettagli sui piani o sui risultati attuali.

Prosegue il dibattito tra la sindaca Elena Rossi e la consigliera Antonia Trevisani (nella foto). Il tema è la sicurezza all’interno del Comune. "Abbiamo letto la risposta della sindaca sulla videosorveglianza e il dato politico è chiarissimo: lei non smentisce nulla di ciò che abbiamo affermato. Anzi, lo conferma. Conferma che l’impianto necessita di manutenzione straordinaria, che il potenziamento è ancora da realizzare. Conferma che i lavori, forse, saranno fatti entro l’anno. Tradotto: dopo quasi due anni dalla nostra interpellanza, siamo ancora alla fase degli annunci". Oggi, secondo la consigliera non è cambiato niente: "La risposta è sostanzialmente la stessa: ci stiamo attivando, prevediamo, contiamo di finalizzare, ipotesi di costi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza e telecamere, la sindaca non smentisce"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sesto: fake news sul rapimento, la sindaca smentisceA Sesto Fiorentino, la sindaca ha smentito le voci riguardanti un presunto rapimento, che erano state diffuse tramite messaggi privati e sui social...

Hantavirus, sindaca Villa San Giovanni smentisce il ricovero del 25enne allo Spallanzani: “Lì solo i campioni biologici”Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, ha precisato che un giovane di 25 anni non è stato ricoverato allo Spallanzani per un sospetto di...

Temi più discussi: Videosorveglianza negli impianti sportivi: il difficile equilibrio tra GDPR, sicurezza e safeguarding dei minori; Sicurezza e telecamere, la sindaca non smentisce; Videosorveglianza, a Cavarzere scatta il Piano della sicurezza: in arrivo 13 nuove telecamere; Sicurezza sui treni: telecamere sul 95% dei regionali e bodycam entro fine 2026.

Capri, piano di sicurezza del Prefetto per l’estate: scattano più controlli e nuove telecamere - Cronache - La tutela della legalità e la salvaguardia della tranquillità pubblica diventano le priorità assolute per l’isola azzurra alla vigilia della gran… x.com

Nuovo nel vanlife cerca consigli sulla sicurezza reddit

Vasco Rossi, è conto alla rovescia per il concerto a Ferrara. Scatta il piano per la sicurezza, rete di oltre 100 telecamereLa sala di monitoraggio del gruppo operativo a Porta degli Angeli con vista sul parco urbano. Durante il concerto 30 i punti di presidio della polizia locale, in azione Comune e prefettura ... msn.com

Capri, piano di sicurezza del Prefetto per l’estate: scattano più controlli e nuove telecamereLa tutela della legalità e la salvaguardia della tranquillità pubblica diventano le priorità assolute per l'isola azzurra alla vigilia ... cronachedellacampania.it