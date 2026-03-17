Disclouse Day | il nuovo film di Steven Spielberg ha un nuovo trailer

Universal Pictures ha diffuso il nuovo trailer di Disclouse Day, il film diretto da Steven Spielberg. Nel video si vedono minacce aliene che si abbattono sulla Terra, aumentando l’attenzione sul film tra il pubblico e gli appassionati del regista. La pellicola, tra i titoli più attesi dell’anno, si prepara a uscire nelle sale.

Il nuovo film diretto da Sir. Steven Spielberg è senza dubbio tra i titoli più attesi dell’anno. Disclouse Day ha un nuovo trailer, svelato da Universal Pictures, in cui nuove minacce aliene minacciano la Terra. Scopriamo le nuove immagini del film che arriverà nelle sale a giugno di quest’anno. Nuova minaccia aliena in ‘Disclosure Day’. Il nuovo poster ufficiale Universal, conferma la data di arrivo nei cinema italiani: il prossimo 11 giugno. Intanto anche il nuovo trailer gioca con il pubblico, lasciando appena intravedere le forme che questa nuova storia di alieni assume tra le mani del regista, tornato alla fantascienza dopo il successo di suoi cult movie come E. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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