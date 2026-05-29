«S e scoprissi che non siamo soli?». È da questa domanda che prende forma Disclosure Day, il film che segna il roboante ritorno di Steven Spielberg alla fantascienza, nelle sale dal 10 giugno 2026. Protagonista, Emily Blunt nei panni della donna comune, alle prese con il grande mistero. Nella clip è la stessa attrice a presentarci il suo personaggio: Margaret Fairchild è una meteorologa di una tv locale di Kansas City che scopre di avere un legame diretto con segreti extraterrestri. E che qualcuno è disposto a tutto pur di mantenerli nascosti. Leggi anche › Emily Blunt ne “Il diavolo veste Prada 2”: il trucco di Emily Charlton ieri e oggi Disclosure Day di Steven Spielberg, la trama. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal "Diavolo veste Prada 2" alla fantascienza, con Steven Spielberg: l'attrice britannica racconta il suo nuovo film

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