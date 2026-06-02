C' è chi scelse la monarchia 2 giugno 1946 così votarono gli aretini

Dei 208.009 aventi diritto, quel 2 giugno 1946, alle urne si presentarono in 190.848: il 91,75% del totale degli elettori. La provincia di Arezzo rispose così alla chiamata al voto per il referendum che abolì la monarchia e sancì la nascita della Repubblica Italiana. Un momento storico che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Il 2 giugno 1946 per la prima volta votano le donne

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Il 2 giugno 1946 la Puglia scelse la Monarchia e Manfredonia la RepubblicaIl 2 giugno 1946, in Puglia si tennero le consultazioni popolari per il referendum istituzionale.

2 giugno, festa della Repubblica: nel 1946 il referendum a suffragio universale, il 54,3% scelse per abolizione MonarchiaIl referendum del 2 giugno 1946, con il quale si decise l’abolizione della monarchia, vide circa il 54,3% dei votanti optare per la Repubblica.

Argomenti più discussi: Il 15% degli italiani vuole ancora la monarchia: i dati del sondaggio; Il 2 giugno e la monarchia espulsa dalla memoria; Il voto che cambiò l’Italia: Celotto e Guerrini raccontano la nascita viva della Repubblica; Cavour, dove il vicepodestà aiutava i partigiani. E alle urne vinse la monarchia.

Il 2-3 giugno 1946 12,7 milioni di italiani votarono per la repubblica e 10,7 per la monarchia. Alle contestuali elezioni per l’Assemblea Costituente le sinistre andarono meglio nei comuni in cui vinse la repubblica, mentre DC e destre in quelli dove prevalse la x.com