C' è chi scelse la monarchia 2 giugno 1946 così votarono gli aretini

Da arezzonotizie.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno 1946, alle urne si presentarono in 190.848 su 208.009 aventi diritto, registrando un’affluenza del 91,75%. In quella consultazione, gli aretini votarono per la monarchia.

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Dei 208.009 aventi diritto, quel 2 giugno 1946, alle urne si presentarono in 190.848: il 91,75% del totale degli elettori. La provincia di Arezzo rispose così alla chiamata al voto per il referendum che abolì la monarchia e sancì la nascita della Repubblica Italiana. Un momento storico che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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