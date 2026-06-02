Il 2 giugno, il cinema sarà proiettato di nuovo, offrendo agli spettatori la possibilità di rivedere un film che affronta temi legati alle donne. La pellicola, che ha già suscitato discussioni, sarà nuovamente visibile in alcune sale. La sua proiezione si inserisce in un calendario di eventi dedicati, puntando a stimolare riflessioni e dialoghi tra il pubblico.

Il cinema ha il potere unico di superare i confini della sala per trasformarsi in uno specchio collettivo in cui un intero Paese può guardarsi e riconoscersi. C’è ancora domani, lo straordinario esordio alla regia di Paola Cortellesi, possiede esattamente questa forza trascinante perché è un’opera potente che fa ridere, commuovere e, soprattutto, riflettere. Proviamo a rivederlo il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, perché non è solo un omaggio al grande cinema italiano, ma un atto di memoria storica e civile che si rivela straordinariamente attuale. Cosa significa C’è ancora domani il 2 giugno. Facciamo un salto indietro nel tempo, fino al 1946. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - C’è ancora domani, perché rivederlo il 2 giugno e cosa dice alle donne

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Se voglio rivederlo, dove è un buon punto per fermarsi prima che cali di qualità? reddit

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