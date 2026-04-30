Fabrizio Romano ha commentato le possibilità di vedere Kim vestire la maglia del Milan, analizzando le condizioni necessarie per un eventuale trasferimento in Serie A. Secondo l’esperto, ci sono alcuni requisiti che devono essere soddisfatti affinché si realizzi questa operazione di calciomercato. La trattativa resta aperta e dipende da vari fattori, tra cui le offerte e le esigenze delle parti coinvolte.

Oltre a Mario Gila (oggi intervistato in esclusiva l'agente che ha parlato dell'interesse del Milan), il Diavolo ha diversi nomi sulla propria lista per migliorare il pacchetto difensivo di Massimiliano Allegri. Tra questi potrebbe rientrare anche l'ex difensore del Napoli scudettato di Spalletti Kim Min-jae, ora in forza al Bayern Monaco. Come ben spiega Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube, il sud coreano sarebbe favorevole ad un ritorno in Italia, ma questo può avvenire ad una sola condizione: "Kim di nuovo in Italia? E' una possibilità, dipenderà soprattutto da lui. Kim è sempre stato un pallino dei club italiani, non solo della Juventus.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Kim possibilità per il Milan? Romano: “Ecco cosa serve per rivederlo in Serie A”

Notizie correlate

Calciomercato, Kim al Milan? Il commento del diretto interessato: “Ecco cosa posso dire”Si è parlato spesso, negli ultimi mesi, di un possibile ritorno di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, nel campionato italiano.

Gila o Kim per la difesa? Ecco che cosa cambierebbe per il Milan e chi ha più chanceE voi, siete per il difensore che cita Orazio o per quello che vive dentro un Clasico? Kim Min-Jae e Mario Gila sono i nomi più spesi per il Milan,...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Kim Jong Un, la Corea del Nord sosterrà la politica russa per la sovranità; Paola Minaccioni all'Ambra Jovinelli con Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow; Kim Jong-Un e la Corea del Nord, un nuovo ruolo internazionale; Edicola - ?? Sorloth dice sì al Milan, Kim-Juve se Bremer parte, come cambia la nuova Roma di Gasperini?.

Kim Juve, i bianconeri continuano a seguire da vicino il difensore coreano del Bayern. Ma per il momento non c’è una trattativa concretaKim Juve, i bianconeri continuano a seguire da vicino il difensore coreano del Bayern. Ma per il momento non c'è una trattativa concreta ... juventusnews24.com

Juventus, idea Kim per la difesa: il Bayern apre alla cessione. Gatti via?La Juventus guarda già alla prossima stagione e avrebbe individuato un possibile rinforzo per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Libero, il nome in cima alla lista sarebbe ... tuttojuve.com

Lo ha definito più volte come “animale”: e se fosse proprio Kim il rinforzo in difesa della Juve A parlarne è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che non chiude la porta a un possibile assalto E in un’intervista con Chiellini nel 2022, Spalletti si lasciò an - facebook.com facebook

#Kim campione! #Ounas “second chance”, #Tuanzebe in B. Paradosso #Ndombele. #Natan- #Machach: sogni infranti x.com