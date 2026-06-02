CdS – Venezia cessione record | Doumbia allo Sporting tutti i dettagli dell’accordo

Da justcalcio.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Issa Doumbia lascia il Venezia e si trasferisce allo Sporting Lisbona. Dopo aver contribuito alla promozione in Serie A, il centrocampista francese si lega al club portoghese. L’accordo rappresenta una cessione record per il Venezia. I dettagli economici dell’operazione non sono stati resi noti, ma si tratta di un trasferimento di rilievo per il club italiano. Doumbia si unisce così a un progetto tecnico in Portogallo, lasciando la squadra di Giovanni Stroppa.

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Dopo aver centrato la promozione in Serie A con la squadra di Giovanni Stroppa, Issa Doumbia lascia il Venezia e vola in Portogallo per sposare il progetto tecnico dello Sporting Lisbona. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo. Plusvalenza importante per il club veneto, che aveva acquistato il classe 2003 nell’estate 2024 dall’Albinoleffe. Per lui, 10 gol e 6 assist in 38 partite nell’ultima stagione, tra Serie B e Coppa Italia. Il club arancioneroverde ha annunciato così la cessione di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona: “Il Venezia FC – si legge nella nota ufficiale della società lagunare – comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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