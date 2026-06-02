Issa Doumbia lascia il Venezia e si trasferisce allo Sporting Lisbona. Dopo aver contribuito alla promozione in Serie A, il centrocampista francese si lega al club portoghese. L’accordo rappresenta una cessione record per il Venezia. I dettagli economici dell’operazione non sono stati resi noti, ma si tratta di un trasferimento di rilievo per il club italiano. Doumbia si unisce così a un progetto tecnico in Portogallo, lasciando la squadra di Giovanni Stroppa.

Dopo aver centrato la promozione in Serie A con la squadra di Giovanni Stroppa, Issa Doumbia lascia il Venezia e vola in Portogallo per sposare il progetto tecnico dello Sporting Lisbona. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo. Plusvalenza importante per il club veneto, che aveva acquistato il classe 2003 nell’estate 2024 dall’Albinoleffe. Per lui, 10 gol e 6 assist in 38 partite nell’ultima stagione, tra Serie B e Coppa Italia. Il club arancioneroverde ha annunciato così la cessione di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona: “Il Venezia FC – si legge nella nota ufficiale della società lagunare – comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

© Justcalcio.com - CdS – Venezia, cessione record: Doumbia allo Sporting, tutti i dettagli dell’accordo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Doumbia dal Venezia allo Sporting, offerta ufficiale in arrivo: i dettagli | CMIssa Doumbia, giocatore del Venezia, ha ricevuto un'offerta ufficiale dallo Sporting.

Pioggia di soldi su Venezia: Doumbia allo Sporting per una cifra da recordUn calciatore che aveva segnato dieci gol e fornito sei assist nell'ultimo campionato di Serie B si trasferisce in Portogallo per più di 20 milioni...

Argomenti più discussi: Venezia, cessione record: Doumbia allo Sporting, tutti i dettagli dell'accordo; Calcio: ufficiale Doumbia allo Sporting, cessione record per il Venezia.

#Venezia, cessione record: #Doumbia allo Sporting, tutti i dettagli dell'accordo x.com

Calcio: ufficiale Doumbia allo Sporting, cessione record per il Venezia(ANSA) - VENEZIA, 01 GIU - Cessione da record per il Venezia: la società lagunare ha appena ufficializzato il trasferimento di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona. Secondo quanto è trapelato, il passag ... corrieredellosport.it

Venezia, cessione record: Doumbia allo Sporting, tutti i dettagli dell'accordoIl centrocampista originario di Treviglio si trasferisce in Portogallo dopo una stagione da protagonista alla corte di Stroppa, culminata con la promozione in Serie A ... corrieredellosport.it