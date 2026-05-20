Pioggia di soldi su Venezia | Doumbia allo Sporting per una cifra da record

Un calciatore che aveva segnato dieci gol e fornito sei assist nell'ultimo campionato di Serie B si trasferisce in Portogallo per più di 20 milioni di euro. La trattativa si conclude con il suo passaggio a uno dei club più noti del campionato portoghese, segnando un investimento record per la squadra. La cessione del centrocampista, che ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, rappresenta una delle operazioni più costose di questa sessione di mercato.

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Un capolavoro tecnico e finanziario: dopo aver contribuito con 10 gol e 6 assist alla promozione del Venezia in Serie A, Issa Doumbia è ora a un passo dallo Sporting, determinato ad acquistarlo per 20 milioni più bonus. Si tratterebbe della cessione più remunerativa nella storia del club, ma anche del manifesto del modus operandi veneziano: scovato in Serie C nell'estate 2024 quando giocava nell'Albinoleffe, il 22enne ha trascinato la squadra di Stroppa attirando l'attenzione delle big europee. Mezzala box to box, forte fisicamente e abile in entrambe le fasi, Doumbia è stato il simbolo dell'annata da sogno del Venezia. Il direttore sportivo Filippo Antonelli, coadiuvato dall'head of scouting Antonio Cavallo, appena due estati fa si era deciso a investire su Issa un milione di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pioggia di soldi su Venezia: Doumbia allo Sporting per una cifra da record ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Doumbia dal Venezia allo Sporting, offerta ufficiale in arrivo: i dettagli | CMIssa Doumbia, stella del Venezia, è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con lo Sporting che vuole chiudere subito per il... Lo Sporting all’assalto di Doumbia: fissato l’incontro col Venezia per il centrocampistaCrollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Ndicka si ferma e salta... Darderi - Ruud sospesa per pioggia. La #Fitp ha fatto soldi a palate ma la copertura del Centrale si rimanda di anno in anno e spesso semifinali e finali vengono sospese o rinviate al giorno successivo. Doveva essere il 2025 poi 2026, ora se ne parla per il 20 x.com Giorno di pioggia di Emily M. Reay, Puzzles Birdie, 1000 pezzi reddit Pioggia di soldi su Venezia: Doumbia allo Sporting per una cifra da recordIl centrocampista, 10 gol e 6 assist nell'ultimo campionato di B, va in Portogallo per oltre 20 milioni: battuta la concorrenza delle big della Serie A ... msn.com Il MEF fa felici i piccoli risparmiatori: pioggia di soldi sui conti correnti con l’ultimo BTP ValoreIl MEF rende felici i risparmiatori con pioggia di soldi sui conti correnti con l'incasso del BTP Valore di maggio. trading.it