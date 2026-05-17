Doumbia dal Venezia allo Sporting offerta ufficiale in arrivo | i dettagli | CM

Issa Doumbia, giocatore del Venezia, ha ricevuto un'offerta ufficiale dallo Sporting. La società portoghese è interessata a portarlo in squadra per la prossima stagione, e si parla di un rapido accordo tra le parti. La trattativa riguarda il trasferimento del talento dei lagunari, che potrebbe concretizzarsi a breve. Non sono stati rilasciati dettagli sui termini dell’offerta o sui tempi previsti per la conclusione della trattativa.

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