Doumbia dal Venezia allo Sporting offerta ufficiale in arrivo | i dettagli | CM
Issa Doumbia, giocatore del Venezia, ha ricevuto un'offerta ufficiale dallo Sporting. La società portoghese è interessata a portarlo in squadra per la prossima stagione, e si parla di un rapido accordo tra le parti. La trattativa riguarda il trasferimento del talento dei lagunari, che potrebbe concretizzarsi a breve. Non sono stati rilasciati dettagli sui termini dell’offerta o sui tempi previsti per la conclusione della trattativa.
Issa Doumbia, stella del Venezia, è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione con lo Sporting che vuole chiudere subito per il talento dei lagunari. Svolta imminente per Doumbia: confermata l’anticipazione di CM (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il direttore sportivo dello Sporting sarà a Milano nella giornata di lunedì per provare a chiudere l’affare portando in Portogallo il calciatore italiano mettendo sul piatto un’offerta importante al Venezia. 15 milioni di euro più bonus (per un totale di circa 20 milioni totali) è l’offerta della squadra lusitana, pronta a portare nel campionato portoghese una delle stelle dell’ultimo campionato di Serie B che ha visto Doumbia trionfare con il suo Venezia allenato da Giovanni Stroppa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
MERCATO VENEZIA: FARJI, AMBROSINO, JOHNSEN, DAGASSO, DOUMBIA, BOHINEN, N. CAVIGLIA, PANADA
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