CdS – Napoli Rabiot apre ad Allegri | ingaggio nei parametri In lista Kovar e Dodo

Da justcalcio.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rabiot avrebbe dato disponibilità a un trasferimento in un club italiano, con un ingaggio nei parametri stabiliti. In lista per l’acquisto ci sono anche Kovar e Dodo. La trattativa riguarda il mercato estivo e coinvolge il possibile inserimento di questi giocatori nel roster. La notizia non è ancora ufficiale, ma viene considerata significativa nel contesto delle operazioni di mercato in corso.

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2026-06-02 08:01:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Adrien Rabiot è l’idea di inizio mercato più affascinante del Napoli: è virtualmente arrivato Massimiliano Allegri in panchina e nella lista virtuale che il ds Manna e il nuovo allenatore in pectore stanno componendo è comparso anche il nome del centrocampista della nazionale francese. E del Milan. Ma sia chiaro, non è ancora possibile dare ai pensieri i connotati della concretezza per un paio di ottimi motivi: Max non è stato annunciato ufficialmente e in questo caotico momento il Diavolo non ha un allenatore e tantomeno una dirigenza con cui Rabiot e il suo entourage possano dialogare del futuro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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