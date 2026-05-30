Il Napoli ha avviato trattative per portare Rabiot in squadra, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato, il club sta pianificando di inserire anche McTominay tra i giocatori coinvolti. Le trattative sono in corso e si stanno delineando le modalità di trasferimento. La società ha già iniziato a negoziare con i club interessati e sta valutando le offerte per definire il trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

2026-05-30 07:35:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Il nuovo Napoli ha già cominciato a prendere forma prima ancora dell’arrivo di Massimiliano Allegri: quando Conte ha comunicato l’addio al club, un mese prima della fine del campionato, il ds Manna ha accelerato l’attività preparata nel corso della stagione moltiplicando i contatti, gli incontri con gli agenti e i confronti con gli scout. Certe idee erano già chiare, ma ovviamente l’arrivo di Max imporrà anche nuove riflessioni e ulteriori valutazioni innanzitutto sugli uomini già presenti in rosa e di conseguenza sugli obiettivi da centrare per rinforzare i ruoli ritenuti più deboli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Allegri vuole Rabiot al Napoli con McTominay: il piano per portarlo al Maradona

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