CdS – Allegri vuole Rabiot al Napoli con McTominay | il piano per portarlo al Maradona
Il Napoli ha avviato trattative per portare Rabiot in squadra, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato, il club sta pianificando di inserire anche McTominay tra i giocatori coinvolti. Le trattative sono in corso e si stanno delineando le modalità di trasferimento. La società ha già iniziato a negoziare con i club interessati e sta valutando le offerte per definire il trasferimento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.
2026-05-30 07:35:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Il nuovo Napoli ha già cominciato a prendere forma prima ancora dell’arrivo di Massimiliano Allegri: quando Conte ha comunicato l’addio al club, un mese prima della fine del campionato, il ds Manna ha accelerato l’attività preparata nel corso della stagione moltiplicando i contatti, gli incontri con gli agenti e i confronti con gli scout. Certe idee erano già chiare, ma ovviamente l’arrivo di Max imporrà anche nuove riflessioni e ulteriori valutazioni innanzitutto sugli uomini già presenti in rosa e di conseguenza sugli obiettivi da centrare per rinforzare i ruoli ritenuti più deboli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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