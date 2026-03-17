Fiorentina | Gosens da valutare per la partita in Polonia Kean potrebbe rientrare anche per essere chiamato in nazionale

La Fiorentina sta valutando Gosens in vista della partita in Polonia contro il Rakow, valida come ritorno degli ottavi di finale. Kean potrebbe rientrare nella rosa e essere disponibile, anche per una possibile chiamata in nazionale. La squadra si prepara alla sfida europea con alcune incognite legate alla condizione dei giocatori e alle scelte da adottare per l’incontro.

Allenamento regolare per l’attaccante Moise Kean reduce da un lungo infortunio ad una tibia. Che potrebbe giocare in Polonia, e poi anche contro l’Inter, magari per richiamare l’attenzione di Gattuso che deve allestire la nazionale in vista della partita, delicata e fondamentale, contro l’Irlanda per la qualificazione al Mondiale 2026. Contro il Rakow il tecnico Paolo Vanoli sembra intenzionato ad attuare un vasto turnover con i ritorni da titolare di Comuzzo in difesa, Ndour a centrocampo e Fazzini in uno dei due ruoli di esterni offensivi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Gosens da valutare per la partita in Polonia. Kean potrebbe rientrare, anche per essere chiamato in nazionale Articoli correlati Infortunio Leao, le condizioni del portoghese sono da valutare: difficile un recupero immediato. Quando potrebbe rientrare il giocatore del MilanIl 2025 del Milan si chiude con una vittoria importante contro il Verona, ma non senza qualche pensiero di troppo legato all’infortunio di Leao. Leggi anche: Fiorentina: arrivato Paratici. Kean e Parisi saranno convocati per il Torino. Da valutare le condizioni di Rugani. Arbitrerà Colombo di Como Aggiornamenti e notizie su Fiorentina Gosens da valutare per la... Temi più discussi: Le probabili di Cremonese-Fiorentina: da Vardy e Kean a Sanabria, Brescianini, Gudmundsson e Gosens; Serie A: Cremonese-Fiorentina in campo lunedì alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni; Probabile Formazione - 29° Giornata; Fiorentina, che tegola: trauma toracico per Gonses, la situazione. Gosens ko in Cremonese-Fiorentina: trauma toracico posteriore. Da valutare per Rakow e InterC'è una nota negativa nella Fiorentina che vince a Cremona nel posticipo della 29^ giornata di Serie A (qui la cronaca testuale della partita). I viola devono infatti fare i conti con l'infortunio che ... msn.com Fiorentina, problemi per Gosens contro la Cremonese: cambio obbligatoBrutte notizie per la Fiorentina nel corso del match che la squadra viola sta giocando contro la Cremonese. La squadra di Vanoli, infatti, è stata costretta a fare a meno di Gosens nel corso del ... fantacalcio.it Cremonese-Fiorentina, formazioni ufficiali: da Kean a Terracciano, Gosens e Vandeputte Tutte le scelte shorturl.at/9LmPm - facebook.com facebook Le probabili di #CremoneseFiorentina: da Vardy e Kean a Sanabria, Brescianini, #Gudmundsson e Gosens x.com