Fiorentina-Lazio le pagelle | Gosens utile anche nelle chiusure 7 Zaccagni col freno a mano 5
Nella partita tra Fiorentina e Lazio, sono stati valutati i singoli protagonisti in base alle loro prestazioni. Tra i giocatori della Fiorentina, Gosens ha ricevuto un punteggio di 7 per il suo apporto sia in fase offensiva che difensiva, mentre De Gea e Dodò sono stati riconosciuti come figure positive. Tra i biancocelesti, Noslin si è distinto come il giocatore più efficace secondo Sarri, con Lazzari e altri compagni che hanno mostrato alcune difficoltà.
Bene anche De Gea e Dodò tra i viola. Noslin il migliore per Sarri, tradito anche da Lazzari e diversi centrocampisti.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens gol salvezza, Ratkov e Zaccagni sbattono su De GeaLa Lazio perde per uno a zero contro la Fiorentina nella 32esima giornata di Serie A.
Highlights Lazio vs Fiorentina 2 - 2 (Cataldi, Gosens, Gudmundsson, Pedro)
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#Sarri: "Gol Fiorentina fortuito e sconfitta Lazio eccessiva. Stagione devastante e per il futuro…" x.com
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