Fiorentina-Lazio le pagelle | Gosens utile anche nelle chiusure 7 Zaccagni col freno a mano 5

Da gazzetta.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Fiorentina e Lazio, sono stati valutati i singoli protagonisti in base alle loro prestazioni. Tra i giocatori della Fiorentina, Gosens ha ricevuto un punteggio di 7 per il suo apporto sia in fase offensiva che difensiva, mentre De Gea e Dodò sono stati riconosciuti come figure positive. Tra i biancocelesti, Noslin si è distinto come il giocatore più efficace secondo Sarri, con Lazzari e altri compagni che hanno mostrato alcune difficoltà.

Bene anche De Gea e Dodò tra i viola. Noslin il migliore per Sarri, tradito anche da Lazzari e diversi centrocampisti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Fiorentina-Lazio, le pagelle: Gosens utile anche nelle chiusure, 7. Zaccagni col freno a mano, 5

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Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens gol salvezza, Ratkov e Zaccagni sbattono su De GeaLa Lazio perde per uno a zero contro la Fiorentina nella 32esima giornata di Serie A.

Highlights Lazio vs Fiorentina 2 - 2 (Cataldi, Gosens, Gudmundsson, Pedro)

Video Highlights Lazio vs Fiorentina 2 - 2 (Cataldi, Gosens, Gudmundsson, Pedro)

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