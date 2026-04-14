Fiorentina-Lazio le pagelle | Gosens utile anche nelle chiusure 7 Zaccagni col freno a mano 5

Nella partita tra Fiorentina e Lazio, sono stati valutati i singoli protagonisti in base alle loro prestazioni. Tra i giocatori della Fiorentina, Gosens ha ricevuto un punteggio di 7 per il suo apporto sia in fase offensiva che difensiva, mentre De Gea e Dodò sono stati riconosciuti come figure positive. Tra i biancocelesti, Noslin si è distinto come il giocatore più efficace secondo Sarri, con Lazzari e altri compagni che hanno mostrato alcune difficoltà.