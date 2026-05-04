Caduta in quota a Pellizzano | 70enne salvato dall’elicottero

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un'altezza nel territorio di Pellizzano. L'incidente si è verificato mentre l'uomo si trovava su un pendio in una zona montana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, che ha portato in salvo il settantenne. Dopo il trauma, l'uomo è stato trasferito in ospedale per le prime cure e le valutazioni cliniche.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'uomo a perdere l'equilibrio sul pendio?. Quali sono state le condizioni cliniche del settantenne dopo il trauma?. Perché l'intervento tempestivo della compagna è stato decisivo per il salvataggio?. Dove sono stati trasportati l'escursionista e i soccorritori dopo il recupero?.? In Breve Soccorso attivato dalla compagna presso Cima Vegaia domenica 3 maggio 2026.. Squadre del Soccorso Alpino di Rabbi e Val di Sole intervengono sul pendio.. Trauma al braccio richiede trasporto immediato in elicottero verso l'ospedale di Cles.. Condizioni cliniche del settantenne non risultano gravi dopo il recupero in quota.. Un uomo di 70 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cles domenica 3 maggio 2026, dopo una caduta accidentale avvenuta nei pressi di Cima Vegaia, nel territorio di Pellizzano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caduta in quota a Pellizzano: 70enne salvato dall’elicottero Notizie correlate Caduta dall’alto a Camaiore: 96enne salvato dall’elisoccorsoUn uomo di 96 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa dopo essere precipitato da una finestra a Camaiore, poco prima delle... Soccorso rapido sulle Apuane: escursionista salvato dall’elicotteroUn uomo di 72 anni, residente in provincia di La Spezia, è stato soccorso in condizioni di emergenza nel primo pomeriggio di questo venerdì 17 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Guida ai lavori in quota: Fattori di caduta, DPI e verifica del Tirante d’Aria; Nel vuoto a 2.400 metri. Caduta fatale in quota per un 50enne milanese; Madesimo: caduta fatale in montagna, morto un 50enne; Tragedia a quota 2.720 metri: un 50enne precipita e perde la vita dopo una terribile caduta. Cede l’appiglio durante l’escursione: paura in quota, escursionista precipita a CimolaisCIMOLAIS (PN) - Intervento all’alba in quota per il Soccorso Alpino della stazione Valcellina, chiamato a operare insieme all’elisoccorso regionale dopo la caduta di un giovane escursionista lungo la ... nordest24.it Tragedia a quota 2.720 metri: un 50enne precipita e perde la vita dopo una terribile cadutaMADESIMO. Tragedia in montagna nel primo pomeriggio di oggi - sabato 2 maggio - a quota circa 2.720 metri. Un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo una terribile caduta. L'incidente è si verificato ne ... ildolomiti.it Dal sogno alla caduta: un anno dopo la grande festa il Siracusa calcio ripiomba nel buio - facebook.com facebook