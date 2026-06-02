Sabato mattina, i Carabinieri hanno arrestato due uomini che si erano spacciati per carabinieri per truffare una coppia. I due sono stati intercettati durante un'operazione condotta dalla Sezione Operativa e dalla Stazione di Nozzano. I truffatori avevano tentato di raggirare la coppia con l'inganno, ma sono stati scoperti e fermati. Le forze dell'ordine hanno sequestrato gli oggetti utilizzati durante la truffa.

Sabato mattina i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia e della Stazione di Nozzano, hanno arrestato un 19enne e un 55enne (il primo di origini egiziane e il secondo italiano) residenti in provincia di Napoli, disoccupati, con precedenti di polizia, per il reato di truffa aggravata in concorso. Alle ore 11.40 di sabato, un equipaggio in abiti civili e con auto “civetta” della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri, mentre svolgeva un servizio di monitoraggio nei pressi della stazione ferroviaria di Lucca, ha intercettato un’utilitaria con due soggetti a bordo. L’atteggiamento sospetto degli occupanti e il fatto che risultava presa a noleggio a Napoli, ha destato il sospetto che potesse essere coinvolta nel reato della cosiddetta truffa “del finto operatore di polizia ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Catturati due truffatori. Si fingono carabinieri e raggirano una coppia ma vengono scoperti

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Truffa del finto carabiniere, due arresti

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