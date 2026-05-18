Si fingono carabinieri e raggirano un’anziana | bottino da duemila euro coppia arrestata allo svincolo autostradale
Una coppia è stata arrestata dopo aver truffato un’anziana fingendosi carabinieri. I due avevano convinto la donna a consegnare circa duemila euro tra contanti e gioielli, utilizzando uno schema noto come “banda dei finti militari”. La Polizia di Stato, intervenuta all’autostrada, è riuscita a fermarli in tempo, recuperando l’intera somma e i preziosi. L’episodio si è verificato allo svincolo autostradale, dove sono stati arrestati i due uomini coinvolti.
Si sono finti carabinieri per raggirare un’anziana con il collaudato schema della “banda dei finti militari”, riuscendo a farsi consegnare denaro contante e gioielli per circa duemila euro, ma la Polizia di Stato è riuscita a bloccarli in flagranza e ad arrestarli, recuperando integralmente la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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