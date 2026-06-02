Durante la cerimonia a Catanzaro, è stata deposta una corona d’alloro ai caduti per celebrare la democrazia. La cerimonia è stata rappresentata dal presidente della Repubblica, che ha inviato un rappresentante. Gli studenti dell’istituto Casalinuovo hanno partecipato attivamente alla commemorazione, contribuendo con interventi e momenti di riflessione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con la presenza di autorità civili e militari.

? Punti chiave Chi ha rappresentato il Presidente della Repubblica durante la cerimonia?. Come hanno partecipato gli studenti dell'istituto Casalinuovo alla celebrazione?. Quali valori civili devono diventare pratiche quotidiane secondo Mattarella?. Perché le celebrazioni si sono svolte simultaneamente in tutta la Calabria?.? In Breve Cerimonia svoltasi il 2 giugno 2026 in piazza Matteotti a Catanzaro. Il viceprefetto vicario Vito Turco ha letto il messaggio di Sergio Mattarella. Alunni dell'istituto comprensivo Casalinuovo hanno partecipato con esibizioni dedicate. Celebrazioni coordinate in tutti i capoluoghi di provincia della Calabria. Catanzaro onora la con la corona d’alloro al monumento dei caduti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro: corona d’alloro ai caduti per celebrare la democrazia

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