Trieste corona d’alloro ai volontari della Protezione Civile caduti

Il 1 maggio 2026 a Trieste si è svolta una cerimonia di commemorazione presso Largo Irneri, dove è stata deposta una corona d’alloro in ricordo dei volontari della Protezione Civile deceduti. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di volontariato, che hanno reso omaggio alle persone scomparse durante le attività di servizio. La giornata ha celebrato l’impegno di chi si dedica alla protezione della comunità.

? Cosa sapere Trieste, 1 maggio 2026: corona d'alloro ai caduti della Protezione Civile a Largo Irneri.. Pompieri Volontari, ANPS e Carabinieri riuniti per onorare il servizio di soccorso territoriale.. A Trieste, presso il monumento ai Caduti sul Lavoro situato in Largo Irneri, la comunità si è riunita questa mattina, 1 maggio 2026, per onorare i volontari della Protezione Civile che hanno perso la vita durante le operazioni di soccorso. L’appuntamento, organizzato dal Corpo Pompieri Volontari di Trieste, ha la partecipazione di diverse realtà fondamentali per la sicurezza del territorio, tra cui l’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS), l’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, corona d’alloro ai volontari della Protezione Civile caduti Notizie correlate Leggi anche: Festa della polizia, 174° anniversario: depositata una corona d'alloro presso il Sacrario ai caduti della Questura di Napoli Campania, nasce la nuova Consulta della Protezione Civile: più voce ai volontariLa Giunta regionale sblocca l'organismo che prende il posto del vecchio comitato ormai scaduto.