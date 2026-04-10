Festa della polizia 174° anniversario | depositata una corona d' alloro presso il Sacrario ai caduti della Questura di Napoli

Oggi si celebra il 174° anniversario della Festa della Polizia. In occasione dell'evento, è stata deposta una corona d'alloro presso il Sacrario ai caduti della Questura di Napoli. La cerimonia si è svolta in mattinata, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine e delle autorità locali. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni, senza ulteriori interventi pubblici o discorsi ufficiali.

Oggi si festeggia il 174° aniversario della Festa della Polizia. Per l'occasione è stata depositata una corona d'alloro presso il Sacrario ai caduti della Questura di Napoli. Presente il prefetto di Napoli, Michele di Bari: «Un evento da celebrare, senza dubbio. La polizia di stato vive tra i cittadini. La polizia, insieme a tutte le forze dell'ordine, fa un grande lavoro a Napoli. Il 174° anniversario è una data importante da ricordare». 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Festa della polizia, 174° anniversario: depositata una corona d'alloro presso il Sacrario ai caduti della Questura di Napoli 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: DonatoriNati in piazza della LibertàE' in programma un'importante iniziativa di solidarietà, in occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di... Colleferro. Commemorazione dello Scoppio del 1938. Presenza e commozione alla deposizione della corona d’alloro al monumento ai 60 caduti sul lavoro in quella tragediaCronache Cittadine COLLEFERRO – È in pieno corso di svolgimento il programma organizzato dall’Amministrazione comunale per celebrare il 29 Gennaio,... Temi più discussi: Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico; 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO; La Polizia di Stato festeggia i 174 anni; Roma festa della polizia, oggi la cerimonia a piazza del Popolo. Poi eventi, stand e concerti. Domenica ci saranno anche i The Kolors. Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it Polizia di Stato, 174 anni al servizio della gente. L'anniversario al teatro FiloLa splendida cornice del teatro Filo di Cremona ha ospitato, venerdì mattina, la Festa della Polizia, nell’occasione del 174° ... cremonaoggi.it NanoTV. . #Napoli- Live da #PiazzaDelPlebiscito per la festa del 174° anniversario della Polizia di Stato Paolo Fusco #EventiOggi #PoliziaDiStato #Anniversario #ForzeDellOrdine #OnTheRoad #NanoTV - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, chiusa via del Babuino, tratto via Margutta-piazza del Popolo. La linea bus 119 proveniente da piazza Venezia, devia via della Fontanella, via Brunetti, via di Ripetta. Temporaneamente sospese f x.com