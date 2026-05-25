Ruba profumi in un negozio del centro bloccato dalla polizia e denunciato

Un uomo ha rubato una confezione di profumo in un negozio nel centro di Pescara. È stato individuato e fermato dalla polizia poco dopo il furto. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Ha rubato una confezione di profumo da un negozio del centro di Pescara, ma è stato rintracciato poco dopo dalla polizia e denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista dell’episodio un uomo di 46 anni, fermato dagli agenti della squadra Volante nel fine settimana. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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