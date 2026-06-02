Castiglione di Sicilia | promessa di lavoro online si trasforma in una truffa da oltre 3.500 euro
Un uomo di 46 anni ha perso oltre 3.500 euro dopo aver risposto a un falso annuncio di lavoro pubblicato sui social. Dopo aver inviato i propri dati e denaro per procedure di assunzione, non ha più avuto contatti con il sedicente datore di lavoro. La truffa si è conclusa con il ritiro di denaro e la sparizione dell’annuncio online. La vittima si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il falso annuncio di lavoro sui social. Un uomo di 46 anni, residente nel territorio, mentre cercava occupazione online si è imbattuto in un annuncio pubblicato su un social network. L’offerta proponeva un presunto lavoro part-time consistente nel mettere “mi piace” a contenuti web per aumentarne la visibilità, in cambio di un compenso economico. Convinto della legittimità dell’opportunità, l’uomo ha aderito alla proposta, ricevendo telefonicamente presunte credenziali aziendali e venendo inserito in un sistema di messaggistica dedicato. Successivamente gli sono stati richiesti anche dati personali e l’IBAN per l’accredito dello stipendio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Si parla di: Castiglione di Sicilia, promettono un lavoro e gli sottraggono 3.500 euro: denunciati tre truffatori -; Accetta un lavoro per mettere mi piace a contenuti online, truffato per 3.500 euro.
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