Castiglione di Sicilia | promessa di lavoro online si trasforma in una truffa da oltre 3.500 euro

Notizia in breve

Un uomo di 46 anni ha perso oltre 3.500 euro dopo aver risposto a un falso annuncio di lavoro pubblicato sui social. Dopo aver inviato i propri dati e denaro per procedure di assunzione, non ha più avuto contatti con il sedicente datore di lavoro. La truffa si è conclusa con il ritiro di denaro e la sparizione dell’annuncio online. La vittima si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.