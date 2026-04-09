Pontecorvo truffa da 62.500 euro per un' Audi RS3 sventato il raggiro e con l' auto che era in Sicilia
A Pontecorvo, è stato evitato un tentativo di truffa da 62.500 euro riguardante un’Audi RS3 che si trovava in Sicilia. L’indagine, avviata dopo la denuncia, ha portato all’identificazione del truffatore e al recupero dell’auto. Le attività investigative hanno coinvolto diverse regioni italiane, contribuendo a sventare il raggiro prima che si concretizzasse.
Un raggiro ben orchestrato, un ingente danno economico e una tempestiva indagine che ha attraversato l'Italia intera. È una vicenda a lieto fine quella che ha visto protagonista un cittadino di Pontecorvo (Frosinone), vittima di un sofisticato raggiro informatico e documentale durante la vendita. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Con la truffa del finto carabiniere chiedono un bonifico da 48mila euro: sventato il raggiroIl repentino intervento dei veri Carabinieri ha permesso di bloccare il bonifico già disposto da un'anziana: proseguono le indagini per rintracciare...
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