Pontecorvo truffa da 62.500 euro per un' Audi RS3 sventato il raggiro e con l' auto che era in Sicilia

A Pontecorvo, è stato evitato un tentativo di truffa da 62.500 euro riguardante un’Audi RS3 che si trovava in Sicilia. L’indagine, avviata dopo la denuncia, ha portato all’identificazione del truffatore e al recupero dell’auto. Le attività investigative hanno coinvolto diverse regioni italiane, contribuendo a sventare il raggiro prima che si concretizzasse.