Un ragazzo di 15 anni è caduto dalla moto durante una sessione sulla pista di motocross del Malandrone, a Castellina Marittima. È stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. La pista è stata chiusa temporaneamente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle cause dell’incidente.

CASTELLINA MARITTIMA (PISA) – Incidente sulla pista di motocross del Malandrone a Castellina Marittima, in provincia di Pisa. Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere caduto dalla moto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto riportando traumi multipli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e valutato la gravità della situazione. Vista la serietà delle lesioni è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo le operazioni di stabilizzazione, il 15enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Castellina Marittima: 15enne cade sulla pista di motocross, è grave

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