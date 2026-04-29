Cade sulla pista da motocross a Chignolo Po e perde il casco | morto un motociclista di 29 anni

Un giovane di 29 anni ha perso la vita dopo essere caduto sulla pista da motocross 'Le Colline' a Chignolo Po, in provincia di Pavia. Durante l’incidente, il motociclista ha perso il casco e ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è verificata durante un’attività sportiva sulla pista.

Un motociclista di 29 anni è morto in seguito a una caduta sulla pista da motocross 'Le Colline' di Chignolo Po (Pavia). Dopo un salto, avrebbe perso il casco e picchiato la testa a terra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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