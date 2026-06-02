Cade mentre fa motocross | 15enne in elisoccorso in ospedale
Un 15enne è stato trasportato in elisoccorso in ospedale dopo essere caduto durante una sessione di motocross al crossodromo 'Il Malandrone'. L’incidente è avvenuto stamani mentre il ragazzo partecipava a una prova con altri coetanei. Le cause dell’incidente sono ancora da verificare.
Incidente stamani, 2 giugno, al crossodromo 'Il Malandrone' di Castellina Marittima per un 15enne. Secondo quanto si apprende, il giovanissimo pilota era impegnato in una prova insieme ad altri coetanei, quando per cause ancora da accertare qualcosa è andato storto ed è caduto, riportando diverse. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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L'incidente ad un motociclista nel primo pomeriggio di domenica ad Alseno LEGGI qui: https://www.piacenzasera.it/2026/05/cade-sulla-pista-di-motocross-trasportato-a-parma-trentenne/646426/ facebook