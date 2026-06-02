Castelli | Presidenza italiana Eusair occasione per Appennino e cratere 2016

Notizia in breve

La presidenza italiana della Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatico-Ionica e dell’iniziativa adriatico-ionica è stata definita da un rappresentante come un’opportunità strategica. La figura ha sottolineato che questa posizione potrebbe favorire lo sviluppo dell’Appennino centrale e dei territori interessati dal terremoto del 2016. Nessun dettaglio sui progetti specifici o sui tempi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico in una città delle Marche.