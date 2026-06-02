Castelli | Presidenza italiana Eusair occasione per Appennino e cratere 2016
La presidenza italiana della Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatico-Ionica e dell’iniziativa adriatico-ionica è stata definita da un rappresentante come un’opportunità strategica. La figura ha sottolineato che questa posizione potrebbe favorire lo sviluppo dell’Appennino centrale e dei territori interessati dal terremoto del 2016. Nessun dettaglio sui progetti specifici o sui tempi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico in una città delle Marche.
Guido Castelli ANCONA – La presidenza italiana della Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatico-Ionica (Eusair) e dell’iniziativa adriatico-ionica rappresenta “un’opportunità strategica” anche per l’Appennino centrale e per i territori colpiti dal sisma del 2016. Lo sostiene il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, secondo cui si tratta di “un concreto passaggio per rafforzare la coesione territoriale, sostenere la crescita sostenibile, valorizzare il ruolo delle aree interne e collocare il Centro Italia nelle nuove direttrici europee di sviluppo”. “La presidenza italiana, che sarà coordinata dal ministro... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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