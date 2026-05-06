Guido Castelli ha commentato che il giorno odierno rappresenta un punto di svolta nella gestione del sisma del 2016. Ha affermato che la ricostruzione non riguarda solo il ripristino materiale delle zone colpite, ma anche un cambiamento nelle modalità e negli standard dell’azione pubblica. La sua dichiarazione si riferisce a un progetto che, secondo lui, diventa un laboratorio nazionale di legalità e innovazione.

Guido Castelli ROMA – “Questo giorno segna un significativo salto di qualità. La ricostruzione del sisma 2016 non è soltanto un’opera di ripristino materiale, ma un processo che sta ridefinendo modalità e standard dell’azione pubblica”. Così il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, intervenendo alla presentazione del badge digitale di cantiere alla Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. L’iniziativa, illustrata alla presenza dei ministri Matteo Piantedosi e Marina Calderone, introduce un sistema digitale che diventerà obbligatorio nei prossimi giorni per i lavoratori impegnati nei cantieri della ricostruzione del Centro Italia, con l’obiettivo di rafforzare trasparenza, sicurezza e legalità.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sisma, Castelli: “Cratere laboratorio nazionale di legalità e innovazione”

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