Cassola rapina in casa | imprenditore ferito dopo lo scontro

Un imprenditore è rimasto ferito durante una rapina in casa a Cassola. I rapinatori sono fuggiti a bordo di un'auto, una Volvo grigia. L'imprenditore ha bloccato l'auto cercando di impedire la fuga e ha subito un infortunio. I carabinieri hanno trovato un dettaglio sulla vettura che ha facilitato le indagini. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

? Punti chiave Come ha fatto l'imprenditore a bloccare l'auto dei rapinatori?. Quale dettaglio della Volvo grigia ha aiutato i carabinieri?. Perché la banda ha colpito più abitazioni nella stessa notte?. Chi sono i tre complici che hanno usato il cacciavite?.? In Breve Banda di almeno tre soggetti ha colpito più abitazioni nella stessa serata.. I malviventi hanno utilizzato una Volvo grigia con targa di un'auto rubata.. L'aggressione è avvenuta nei locali interrati di via Papa Giovanni 23.. L'imprenditore ha subito due tagli profondi alla testa durante la collutazione.. Violenta rapina in via Papa Giovanni 23° a Cassola: imprenditore ferito dopo lo scontro con i malviventi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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SCOPRE I LADRI IN CASA E LI AFFRONTA, 62ENNE FERITO: «LO RIFAREI ANCHE SE HO RISCHIA... | 01/06/2026

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