Entrano in casa e lo picchiano durante la rapina | ferito 72enne

Da casertanews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono entrate in un appartamento tra San Clemente e Maddaloni e hanno aggredito un uomo di 72 anni durante una rapina. L’anziano è stato colpito e ferito durante l’assalto, che si è verificato in via Caprio Maddaloni. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dei fatti.

Momenti di tensione sono quelli vissuti da un 72enne malmenato da tre ladri nel proprio appartamento in via Caprio Maddaloni, a confine tra San Clemente e Maddaloni.L'uomo si trovava nell'appartamento quando tre persone, molto giovani si sono introdotte in casa sua con l'intento di mettere a.🔗 Leggi su Casertanews.it

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