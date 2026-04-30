Auto si ribalta dopo lo schianto all' incrocio ferito imprenditore 20enne

Un incidente tra due auto si è verificato in via Roma, all'angolo con via Ciampi, a Cancello ed Arnone. Dopo l’impatto, una vettura si è ribaltata. A bordo c’era un giovane imprenditore di 20 anni, rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Schianto tra due vetture in via Roma, all'angolo con via Ciampi, a Cancello ed Arnone. Il bilancio è di un ferito grave. È quanto accaduto verso le 15. Un imprenditore bufalino di 20 anni, residente a Casapesenna, alla guida di una Volkswagen Golf ha impattato violentemente con una Peugeot 208.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Schianto in via Varesina a Como: moto contro auto all’incrocio, 20enne ferito al voltoUn violento incidente tra un’auto e una moto ha paralizzato il traffico a Como nella prima mattinata di oggi, 15 aprile 2026, lungo via Varesina,... Ardenza, si ribalta con l'auto dopo aver urtato una vettura in sosta: ferito 20ennePaura in via del Felciaio, a pochi passi dalla Baracchina Rossa, dove un'auto si è ribaltata dopo aver urtato una vettura in sosta intorno alle 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente a Serpentara: Fiat 500 si ribalta dopo scontro con altra auto. Ferite tre ragazze di 19 anni; Un’auto si ribalta dopo un incidente; Urta veicolo in sosta sulla riviera e si ribalta dopo scontro con una Panda che procedeva nel senso opposto [FOTO]; Paura alla Balduina: auto si ribalta dopo lo scontro, due feriti al Gemelli. Incidente ad Arezzo, auto si ribalta sulla Setteponti: morto un 39enne, grave un 25ennePerde la vita un uomo di 39 anni, mentre un giovane è stato trasportato in elisoccorso alle Scotte dopo il violento ribaltamento ... affaritaliani.it Incidente sulla SS16 a Molfetta: auto si ribalta dopo impatto con un camioncino, traffico in tilt verso FoggiaSecondo le prime ricostruzioni, un’automobile si sarebbe ribaltata dopo una collisione con un camioncino. L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine, ... giornaledipuglia.com Dal luglio 2026, sulle auto nuove nell'UE saranno obbligatorie le luci di stop adattive e nuovi sistemi avanzati di sicurezza. https://auto.everyeye.it/notizie/nuove-luci-stop-obbligatorie-luglio-2026-cosa-accadra-quando-freneremo-875093.htmlutm_medium= - facebook.com facebook Luce freno lampeggiante, dal 7 luglio cambia l’obbligo per le auto x.com