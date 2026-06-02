Cassazione | l’Agenzia delle Entrate non può tassare i conti del coniuge

La Cassazione ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate non può tassare i conti correnti del coniuge senza prove dirette. La legge richiede un collegamento specifico tra i conti e il contribuente. I prelievi effettuati da professionisti non sono automaticamente soggetti a tassazione, a meno che non ci siano elementi che dimostrino un collegamento diretto con redditi non dichiarati o attività illecite. La decisione si basa sulla necessità di prove concrete per applicare imposte.

? Punti chiave Come può l'Agenzia delle Entrate dimostrare il nesso con i conti altrui?. Perché i prelievi dei professionisti non sono tassabili automaticamente?. Quali prove servono per evitare che i movimenti del coniuge siano accertati?. Cosa rischia l'ufficio fiscale se sbaglia la classificazione del contribuente?.? In Breve Ordinanza n. 12368 depositata dalla Corte di Cassazione il 3 maggio 2026.. Differenza tra imprese e professionisti basata sulla sentenza Corte Costituzionale n. 2282014.. Obbligo per l'Ufficio di dimostrare il nesso tra flussi e attività economica.. Possibilità di annullamento accertamento per errata classificazione della tipologia di attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Trust Autodichiarato vs Agenzia delle Entrate: la verità giuridica

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