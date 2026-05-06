Via Manin | Cassazione dice no l’Agenzia delle Entrate deve lasciare

La Cassazione ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate deve lasciare un edificio situato in via Manin. La decisione riguarda una controversia legale tra l’ente e un ente pubblico proprietario dell’immobile. La sentenza non conferma le norme adottate durante la pandemia come strumenti di protezione per l’Agenzia. La vicenda riguarda la gestione degli spazi e i diritti di utilizzo dell’immobile nel centro di Milano.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione dei servizi per i cittadini milanesi?. Perché le norme del periodo pandemico non hanno protetto l'Agenzia?. Chi dovrà gestire il trasferimento di 1.500 dipendenti in periferia?. Quali impatti avrà lo spostamento degli uffici su Lorenteggio e Pampuri?.? In Breve Trasloco di 1.500 dipendenti verso le sedi di via Lorenteggio e via Fra’ Pampuri.. Contratto sciolto dalla società Investire sgr spa nel giugno 2020.. Norme emergenziali del decreto legislativo 104 del 14 agosto 2020 respinte.. Sciopero dei lavoratori avvenuto lo scorso 19 febbraio per il trasferimento.. La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia del Demanio contro la disdetta del contratto per lo stabile di via Manin all’angolo con Moscova, sancendo l’addio definitivo dell’Agenzia delle Entrate dal quartier generale milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Manin: Cassazione dice no, l’Agenzia delle Entrate deve lasciare Notizie correlate Fisco, la Cassazione smonta l'Agenzia delle Entrate: cram-down, la sentenza cambia tuttoUna sentenza, in Cassazione, che boccia clamorosamente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un accordo che prevedeva il ricorso al cosiddetto... Agenzia delle Entrate, lunedì il trasloco delle polemicheAdesso c’è l’ufficialità: da lunedì l’Agenzia delle Entrate di Desio cambia casa. Contenuti di approfondimento Si parla di: Il trasloco dell’Agenzia delle Entrate. Lo sfratto è diventato definitivo. I giudici: non vale il decreto Covid; Il trasloco dell’Agenzia delle Entrate Lo sfratto è diventato definitivo I giudici | non vale il decreto Covid.