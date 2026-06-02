Caso Maleventum Potere al Popolo Sannio | Serve controllo popolare sull’uso dei fondi pubblici

Notizia in breve

Potere al Popolo Sannio ha chiesto un controllo popolare sull’utilizzo dei fondi pubblici legati al caso Maleventum. La richiesta arriva dopo che si sono verificati eventi e sviluppi legati alla gestione di risorse pubbliche, senza specificare ulteriori dettagli sui singoli episodi. La questione ha suscitato discussioni sulla trasparenza e sulla responsabilità nell’impiego di denaro pubblico, senza che siano stati forniti aggiornamenti ufficiali o conclusioni definitive.