Caso Maleventum Potere al Popolo Sannio | Serve controllo popolare sull’uso dei fondi pubblici
Potere al Popolo Sannio ha chiesto un controllo popolare sull’utilizzo dei fondi pubblici legati al caso Maleventum. La richiesta arriva dopo che si sono verificati eventi e sviluppi legati alla gestione di risorse pubbliche, senza specificare ulteriori dettagli sui singoli episodi. La questione ha suscitato discussioni sulla trasparenza e sulla responsabilità nell’impiego di denaro pubblico, senza che siano stati forniti aggiornamenti ufficiali o conclusioni definitive.
Tempo di lettura: 4 minuti Potere al Popolo ritiene che la vicenda Maleventum continui a rappresentare uno dei casi pi ù emblematici delle distorsioni che possono verificarsi quando la gestione di servizi finanziati con denaro pubblico sfugge a un controllo rigoroso e costante da parte delle istituzioni. Gi à ai tempi in cui il consorzio era pienamente operativo, chi di noi faceva parte della Rete Antirazzista di Benevento denunciava la gestione opaca dei migranti in attesa del riconoscimento di protezione internazionale da parte delle cooperative sociali che furono costituite con l ’ unico scopo di “ beneficiare ” e ricavare utili dal flusso migratorio di quegli anni di emergenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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