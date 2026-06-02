Caso Beatrice | l’orrore tra violenze e bimbe costrette a fare le grandi

Le sorelle coinvolte nel caso sono state costrette a nascondere le violenze dietro buoni voti. Durante una ripresa video, sono stati registrati momenti che evidenziano abusi e maltrattamenti. Le immagini mostrano come le bimbe siano state costrette a comportarsi come adulte, nascondendo le sofferenze. Le indagini stanno approfondendo quanto avvenuto, con testimonianze e prove raccolte su quanto accaduto. La vicenda riguarda violenze e maltrattamenti su minori, ancora in fase di verifica.

Come facevano le sorelle a nascondere l'orrore dietro i buoni voti?. Cosa è accaduto realmente durante quella tragica ripresa video?. Perché la madre ha negato le cure mediche alla piccola Beatrice?. Quali responsabilità penali peseranno sui due indagati dopo l'inchiesta?.? In Breve Emanuel Iannuzzi e Emanuela Aiello in custodia cautelare per maltrattamenti aggravati a Imperia.. Sorelle di 7 e 9 anni costrette a gestire pulizie e cura di Beatrice.. Video mostra Iannuzzi mentre fa fumare marijuana o hashish alla piccola Beatrice.. Madre evitava cure mediche per timore di perdere l'affidamento a favore del nonno.. L’inchiesta shock sui maltrattamenti a Imperia: le sorelle di Beatrice costrette a una vita adulta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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