A Bordighera sono stati arrestati due uomini in relazione al caso di Beatrice. I video trovati nello smartphone di uno di loro mostrano immagini cruente legate alla vicenda. La madre delle vittime non ha risposto agli appelli delle figlie, secondo quanto riferito. Fotografie e filmati sono stati sequestrati durante le perquisizioni. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e ricostruire le responsabilità.

? Domande chiave Cosa hanno rivelato i video trovati nello smartphone di Iannuzzi?. Come ha fatto la madre a ignorare gli appelli delle figlie?. Perché le sorelle hanno inizialmente mentito sulla caduta dalle scale?. Chi ha impedito il contatto immediato con i soccorsi medici?.? In Breve Iannuzzi e Aiello vivevano in un casolare abusivo a Perinaldo in provincia di Imperia.. Il trauma cranico mortale è avvenuto nella serata del 7 febbraio scorso.. Le sorelle maggiori hanno inizialmente riferito una falsa caduta dalle scale.. La gestione delle tre figlie era affidata alla sorella maggiore di nove anni.. Arresti per maltrattamenti aggravati a Bordighera: la ricostruzione del caso Beatrice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Beatrice, arresti a Bordighera: video e foto svelano l’orrore

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Italo Bocchino - Beatrice Venezi è stata cacciata in malo modo dal Teatro La Fenice.(27.04.26)

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Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit

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