Lunedì, le forze dell’ordine hanno scoperto che la madre e il convivente avevano somministrato alcol e marijuana a una bambina di due anni, portando alla sua morte a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Dalle indagini risultano anche episodi di schiaffi e segregazioni, con le due sorelline della vittima coinvolte in situazioni di maltrattamento. Gli investigatori hanno sequestrato documenti e dispositivi electronic, e stanno ascoltando testimoni e familiari.

È la storia di un orrore senza fine quello che emerge dalle carte dell’inchiesta relativa alla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni deceduta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Secondo quanto riporta La Repubblica, anche le sorelline di 7 e 9 anni sarebbero state vittime d i soprusi da parte della madre, Emanuela Aiello, e del compagno di quest’ultima, Emanuel Iannuzzi. Oltre agli schiaffi, le bimbe sarebbero state rinchiuse nelle rispettive camere e avrebbero avuto l’obbligo di sbrigare le faccende domestiche. Da qui l’accusa di maltrattamenti nei confronti delle tre minori contestata a entrambi indagati. Le ultime ore di Beatrice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Alcol e marijuana, l’orrore su Beatrice e le sorelline: “Schiaffi e segregazioni”

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