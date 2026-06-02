Case per le giovani coppie Boscagli | 150 euro al mese per tre anni

È stato annunciato un contributo di 150 euro al mese per tre anni destinato alle giovani coppie e ai giovani under 36 che trasferiscono la residenza a Lecco o che si spostano dalla famiglia per vivere in modo autonomo. Il sostegno è pensato per chi decide di stabilirsi in città, incentivando così le nuove residenze. La misura riguarda coloro che fanno questa scelta e si trasferiscono in modo definitivo.

“Un contributo mensile di 150 euro per la durata di tre anni a favore delle giovani coppie e dei giovani under 36 che spostano la residenza dalla propria famiglia scegliendo una vita autonoma, o che trasferiscono la propria residenza a Lecco”. È la misura “Lecco qui il tuo domani - Lecco città a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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